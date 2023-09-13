Ermenistan'ın seçim oyunu tepki çekti! Gayrimeşru Cumhurbaşkanı seçimi yaptılar

Ermenistan, Karabağ’da gerilim yaratmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde, gayrimeşru Ermeni güçlerinin düzenlediği sözde Cumhurbaşkanlığı seçimi, birçok ülkeden tepki çekti. Hiçbir ülkenin tanımadığı seçim sonrası, Ermenistan’a uyarılar da ardı ardına geldi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE BAĞLILIĞINI TEYİT ETTİ

Birleşmiş Milletler, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını teyit ederek, Güvenlik Konseyi kararlarına saygı duyulması çağrısı yaptı.

Kazakistan ve Kırgızistan'dan da Azerbaycan’a destek açıklamaları geldi. Her iki ülkeden yapılan açıklamalarda, Azerbaycan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğüne destek teyit edilirken, bölgedeki sorunların uluslar arası hukuk temelinde diplomatik yollarla çözülmesi çağrısı yapıldı.

Azerbaycan, Karabağ’da 9 Eylül’de yapılan gayrimeşru seçimi, "ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saldırı” olduğunu belirterek, sert bir dille kınamıştı.

Ermenistan'ın bölgede tansiyonu yükselten eylemlerine Türkiye de tepki göstermişti. Ankara, Erivan’a, Karabağ’da toplumu aldatmaya yönelik gereksiz girişimlere ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü hedef alan eylemlerine son vermesi çağrısı yapmıştı.

Öte yandan Ermenistan ile ortak askeri tatbikat yapan Amerika Birleşik Devletleri de Karabağ’daki sözde seçimi tanımadığını duyurmuştu.