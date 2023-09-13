Azerbaycan'dan füzeli tatbikat! Barak 8-ER füzeleriyle balistik füzeleri imha ettiler
Azerbaycan ordusu füzeli tatbikat yaptı. Azerbaycan, Yıldırım 8-ER olarak da isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı. Tatbikat senaryosu gereği düşman unsurlarının attığı balistik füze bu füzelerle havada imha edildi.
Ermenistan'ın ABD ile tatbikatı, Rusya karşıtı açıklamaları, Ermenistan'ın sınıra asker yığması ve gelişen olaylar bölgede tansiyonun yükseleceğinin işareti. Azerbaycan ordusu da gelecekte yaşanması olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklar kapsamında Azerbaycan hava savunma birlikleri Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı.
AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzeler, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildi.
Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı