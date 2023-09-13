Azerbaycan'dan füzeli tatbikat! Barak 8-ER füzeleriyle balistik füzeleri imha ettiler

Azerbaycan ordusu füzeli tatbikat yaptı. Azerbaycan, Yıldırım 8-ER olarak da isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı. Tatbikat senaryosu gereği düşman unsurlarının attığı balistik füze bu füzelerle havada imha edildi.

Azerbaycan'dan füzeli tatbikat! Barak 8-ER füzeleriyle balistik füzeleri imha ettiler
Son Güncelleme:

Ermenistan'ın ABD ile tatbikatı, Rusya karşıtı açıklamaları, Ermenistan'ın sınıra asker yığması ve gelişen olaylar bölgede tansiyonun yükseleceğinin işareti. Azerbaycan ordusu da gelecekte yaşanması olası olumsuz durumlara karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu hazırlıklar kapsamında Azerbaycan hava savunma birlikleri Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat yaptı.

AZERBAYCAN SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzeler, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildi.

Azerbaycan'dan füzeli tatbikat! Barak 8-ER füzeleriyle balistik füzeleri imha ettiler - Resim : 1

Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Nifak tohumları yeşermedi! İran ve Azerbaycan’dan askeri iş birliğini geliştirme kararlılığıNifak tohumları yeşermedi! İran ve Azerbaycan’dan askeri iş birliğini geliştirme kararlılığıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Azerbaycan # füze
Çok Okunanlar
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Bu gelenekleri duyunca 'yok artık' diyeceksiniz!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Kırmızı ateş karınca popülasyonu Avrupa'yı saracak!
Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!
Meteoroloji uyardı: Doğu'ya kuvvetli yağış ve rüzgar geliyor!
Akaryakıta bir zam daha geldi!
Akaryakıta bir zam daha geldi!
13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
13 Eylül 2023 Resmi Gazete kararları
Öne Çıkanlar ❗️10 Nedenle Ermenistan'ın NATO'ya Yakınlaşması Türkiye İçin Tehlikeleri! | Halil Nebiler | Ulusal ❗️10 Nedenle Ermenistan'ın NATO'ya Yakınlaşması Türkiye İçin Tehlikeleri! | Halil Nebiler | Ulusal Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor! Fenerbahçe'de Emre Mor ile yollar ayrılıyor!