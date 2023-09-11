Nifak tohumları yeşermedi! İran ve Azerbaycan’dan askeri iş birliğini geliştirme kararlılığı

Azerbaycan karşısında ağır yenilgiye uğradığı Karabağ Savaşı sonrası, imzalanan beyannamelerdeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen Ermenistan, bölgede tansiyonunun yeniden yükselmesine neden oldu.



Sınır bölgesine askeri güç kaydıran Ermenistan, sık sık Azerbaycan mevziilerin taciz atışları yapıyor.



Bölgede gerilim devam ederken, Türkiye'deki bazı kesimler, "İran Azerbaycan'a saldıracak" iddiası üzerinden ortaya senaryolar koymaya başladı. Ancak Bakü’de yapılan Azerbaycan-İran Askeri Ortak Komisyonu Toplantısı, bu kara propagandayı bozdu.



Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, Ortak Komisyon toplantısı için Bakü’ye giden İran Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Muhammed Ahadi ve heyetini kabul etti. Toplantıda, iki ülke arasında askeri ilişkilerin geliştirilmesi mesajları verildi.

İRAN SAVUNMA BAKAN YARDIMCISI: “SALDIRI İDDİASI GERÇEK DIŞI”

Öte yandan İran Savunma Bakan Yardımcısı Ahadi, Azerbaycan basınına yaptığı açıklamada, ülkesinin Azerbaycan’a saldırı hazırlığında olduğu iddialarının gerçek dışı olduğunu belirtti.





- Bunlar tamamen asılsız iddialar. İran İslam Cumhuriyeti askeri heyeti Bakü’de.. Birkaç gün önce de İran Silahlı Kuvvetleri Genel Kurmay Başkanı ve Azerbaycan Savunma Bakanı samimi bir telefon görüşmesi yaptılar. İki ülke arasında iyi ilişkileri artırmak konusunda da oldukça net kararlar aldılar. İran-Azerbaycan ilişkileri köklü bir tarihe dayanıyor. Karşılıklı ziyaretler, dostane komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi açısından da önemli..

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, geçtiğimiz günlerde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüşmüştü. Reisi, İran’ın bölge ülkelerinin toprak bütünlüğü ve sınırlarını desteklediğini, bölgede gerginlik arzu etmediğini ifade etmişti.



Ermenistan’ın ABD ile yaptığı ortak tatbikatı ve işbirliklerini eleştiren Reisi, “3+3 formatının dışında herhangi bir yabancıyla işbirliği yapmak, onlarla tatbikat ve şüpheli geziler yapmak durumu daha da karmaşık hale getirecektir.” ifadelerini kullanmıştı.