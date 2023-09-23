Ersin Tatar'dan Avrupa Birliği Açıklaması! Çözümün Değil Sorunun Parçası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rusya’nın resmi haber ajansı TASS’a röportaj verdi. Avrupa Birliği’nin Kıbrıs meselesinde tarafsızlığını yitirdiğini belirten Tatar, Rusya’ya KKTC ambargolarının kaldırılması için çağrı yaptı.

Ersin Tatar'dan Yeniden Müzakere Şartı

TASS muhabiri Andrei Surzhansky'nin sorularını yanıtlayan Tatar, yeniden bir müzakere için şartlarının “iki taraf için de eşit egemenlik ve eşit uluslararası statü temelinde yeni bir resmi müzakere süreci” olduğunu vurguladı. Tatar, Avrupa Birliği’nin iki yüzlü tutumunu eleştirdi.

- 2004 yılında Avrupa Birliği, Kıbrıs Rum tarafını, asıl eşit Kıbrıs Türk tarafının rızası olmaksızın tüm ada adına yasadışı bir şekilde üyeliğe kabul ederek kendi üyelik kriterlerini ve uluslararası hukuku ihlal etmiştir. Dolayısıyla AB sadece bir taraf değil aynı zamanda sorunun bir parçası haline gelmiştir. Bu nedenle AB, Kıbrıs sorununun çözümünde dürüst bir aracı ya da tarafsız bir katılımcı olamaz.

KKTC’deki binlerce Rus vatandaşının yaşadığını ve KKTC’nin bir parçası galine gelmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Tatar, Rusya’nın konsolosluk kararının gecikmiş bir adım olduğunu söyledi. KKTC’nin tanınması süreci hakkında da konuşan Tatar, tecrit ve ambargoların kaldırılmasını istedi. Tatar, “Ne yazık ki bu politika Kıbrıs Rum liderliği tarafından ısrarla sürdürülmekle birlikte Rusya Federasyonu da dahil olmak üzere uluslararası toplum tarafından da desteklenmektedir” dedi.