BM Barış Gücü Askerleri KKTC güvenlik güçlerine saldırdı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Pile-Yiğitler yolu yapımını engellemeye çalışan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri yine gerginliğe neden oldu. BM askerleri, Lefkoşa’da KKTC topraklarına girerek, Türk güvenlik güçlerine saldırdı.

BM Barış Gücü Askerleri KKTC güvenlik güçlerine saldırdı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin onayı olmaksızın Kıbrıs’ta bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü, yeni bir kışkırtmaya imza attı.

KKTC ASKERLERİNE MÜDAHALE ETMEYE ÇALIŞTI

Olay, 11 Eylül günü Lefkoşa’da yaşandı. Birleşmiş Milletler askerleri, ara bölgeye sınır oluşturan Burhan Tan Sokağında çevre temizliği yapan KKTC askerlerine müdahale etmeye çalıştı.

Sözlü başlayan tartışma, arbedeye dönüştü. Bir BM askeri, Türk tarafına girerek KKTC askerine yumruk attı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, saldırıya sert tepki gösterdi. “Gereken cevabı vereceğiz ve yanlarına kalmayacak.” dedi.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün Pile-Yiğitler Yolu konusunda yaşananları hazmedemediğini ve agresifleşerek böyle bir tutum içine girdiğini söyledi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün sözcüsü Alim Sıddıki olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

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# KKTC # Birleşmiş milletler # Kıbrıs
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