Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü
Son Güncelleme:

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi savaş uçağının planlı uçuş sırasında Volgograd Bölgesi’ndeki ıssız bir alana düştüğünü duyurdu.

Meksika'da turist otobüsü uçuruma yuvarlandıMeksika'da turist otobüsü uçuruma yuvarlandıDünya

RUSYA’DA SU-24 SAVAŞ UÇAĞI DÜŞTÜ

Rusya’da savaş uçağı düştü. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Hava ve Uzay Kuvvetleri’ne ait Su-24 tipi bir savaş uçağının Volgograd Bölgesi’ne düştüğü aktarılarak, “Volgograd Bölgesi’ndeki planlı bir eğitim uçuşu sırasında Su-24 uçağı düştü. Mühimmatsız gerçekleşen uçuş ıssız bir alana düştü. Olay yerine arama-kurtarma ekiplerine ait Mi-8 helikopterleri gönderildi” denildi.

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Rusya’da Su-24 savaş uçağı düştü - Resim : 2
Açıklamada, pilotların sağlık durumu hakkında bilgi verilmezken, uçağın yakınına düştüğü Volgograd’a bağlı Kalachyovsky kentinde herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi.

# rusya # uçak # uçak düştü # savunma bakanlığı
Çok Okunanlar
iPhone 15 serisi ne kadara satılacak?
iPhone 15 serisi ne kadara satılacak?
Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede?
Türkiye'de en iyi kaplıcalar nerede?
Brezilyalı yerli kadınlar haklarını savunmak için yürüdü
Brezilyalı yerli kadınlar haklarını savunmak için yürüdü
Asya'nın en iyi 10 çorbası
Asya'nın en iyi 10 çorbası
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
1 milyonluk soruyu bildi hayatı değişti
Öne Çıkanlar "Bu Olay Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kafasını Rahatlatır" | Gazeteci Yazar Cihan Saraç'tan Kritik Yorum "Bu Olay Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kafasını Rahatlatır" | Gazeteci Yazar Cihan Saraç'tan Kritik Yorum Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri! Premier Lig tarihinin en pahalı transferleri!