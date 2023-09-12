Meksika'da turist otobüsü uçuruma yuvarlandı

Meksika'nın San Luis Potosi eyaletinde, turist otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.

Meksika basınında çıkan habere göre, Jalisco eyaletinden yola çıkan otobüs San Luis Potosi-Guadalajara otoyolunda uçuruma yuvarlandı.

Kazada, 10 turist yaşamını yitirdi, bazıları ağır 18 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ile kurtarma görevlileri sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.