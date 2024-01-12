Eşcinsel başbakan sevgilisini bakan yaptı

Fransa'da bakanlar kurulundaki değişiklik sonrası göreve gelen isim dikkat çekti. Elisabeth Borne’un görevinden istifa etmesinin ardından Fransa Başbakanlığına atanan Gabriel Attal, 2017 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Stéphane Séjourné'yi 'Avrupa ve Dışişleri Bakanı' olarak atadığını açıkladı.

SEVGİLİSİNİ BAKAN YAPTI

Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler, yeni kabineyi cumhurbaşkanlığı konutunda açıkladı.

Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı görevine, Avrupa Parlamento'sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın lideri Stephane Sejourne getirildi. 38 yaşındaki Sejourne, Fransa'da 5. Cumhuriyet döneminin en genç dışişleri bakanı oldu.



Fransa Başbakanı Gabriel Attal, sevgilisi Stephane Sejourne'u Perşembe günü, kendisinin bu görevi üstlenen ilk açık eşcinsel erkek olmasından birkaç gün sonra dışişleri bakanı olarak atadı.

Sejourne, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada "Başbakanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım. Bana verilen onuru takdir ediyorum. Çok büyük. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya duyurmak için can atacağım." dedi.

MEDYA SESSİZ KALDI

Fransız medyası, Stéphane Séjourné'un Fransa'nın gelmiş geçmiş en genç Başbakanı Gabriel Attal ile olan ilişkisini yumuşattı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Rönesans partisini ve Avrupa Parlamentosu'ndaki Renew grubunu da yöneten Sejourne, eski başbakan Elisabeth Borne'un Pazartesi günü istifasının ardından yapılan kabine değişikliğinde Catherine Colonna'nın yerine getirildi.

38 yaşındaki Sejourne, Ekonomi ve Maliye Bakanı olduğu dönemden bu yana Macron'a danışmanlık yapıyordu. 2014 yılında Macron'un ekibine katılan Sejourne, 2017 yılında Cumhurbaşkanı seçilmesine kadar Macron'un yanında yer aldı.

Attal ve Sejourne ilişkilerini 2017 yılında sivil bir birliktelikle resmileştirdiler ve ertesi yıl Attal eşcinsel olduğunu açıkladığında bunu kamuoyuna duyurdular. Ekim ayında Attal, Kamu Hayatında Şeffaflık Yüksek Otoritesi'ne yaptığı çıkar çatışmalarına ilişkin resmi bir açıklamada partneri olmadığını iddia etse de ikili hiçbir zaman kamuoyu önünde ayrılmamıştı.

Atama ile ilgili medyada yer alan haberlerin çoğunda Sejourne'un Attal ile olan birlikteliğinden bahsetmekten özenle kaçınıldı.

YOLSUZLUKLA SUÇLANAN İSİM DE LİSTEDE

Macron'un kabinesine eklenen diğer isimler arasında eski adalet bakanı Rachida Dati de var. Dati Kültür Bakanı oldu.

Muhafazakâr Les Republicains partisinden eski bir AP milletvekili olan Dati, 2021'den bu yana yolsuzluk nedeniyle resmi soruşturma altında olmasına rağmen görevi kötüye kullandığını reddetmişti. Dati, AP üyesi olarak görev yaptığı üç yıllık süre zarfında otomobil üreticisi Renault'dan Avrupa Parlamentosu'nda lobi faaliyetleri için 900.000 Avro almakla suçlanıyor.

YENİ BAKANLAR

2008-2017 yıllarında Cumhuriyetçiler (LR) Partisinde milletvekilliği ve meclis başkan yardımcılığı görevini üstlenen Catherine Vautrin, Çalışma, Sağlık ve Dayanışma Bakanı oldu.

İktidar partisi Rönesans milletvekili Marie Lebec, Parlamento ile ilişkilerden Sorumlu Bakan olarak atandı.

Paris'in 7. bölgesinin Cumhuriyetçiler (LR) partili Belediye Başkanı Rachida Dati, Kültür Bakanlığının başına getirildi. Dati, daha önce eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy döneminde Adalet Bakanı olarak çalışmıştı.

Gençlikten Sorumlu Devlet Bakanı Prisca Thevenot ise Demokratik Yenilenmeden Sorumlu Bakan ve Hükümet Sözcüsü olarak görevlendirildi.

Dayanışma ve Aile Bakanı Aurore Berge için görev değişikliğine gidildi. Berge, artık Kadın ve Erkek Eşitliğinden Sorumlu Bakan olarak görev yapacak.

Önceki kabinde Spor Bakanı olan Amelie Oudea-Castera'nın çalışma alanı genişletildi. Oudea-Castera, artık Eğitim, Gençlik, Spor ve Olimpiyat Oyunları Bakanı görevini üstlenecek.Kabinede görevlerine devam eden isimler arasında İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti, Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, Tarım Bakanı Marc Fesneau, Ekolojik Dönüşüm Bakanı Christophe Bechu, Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı Sylvie Retailleau bulunuyor.