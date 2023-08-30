Eski yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu! Kanada'da esrarengiz olay

Kanada'nın Saskatchewan eyaletinin kuzeyindeki eski bir yatılı kilise okulunda 14'ü bebeklere ait olduğu değerlendirilen 93 çocuk mezarı bulundu.

Eski yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu! Kanada'da esrarengiz olay
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Kanada'da English River First Nation yerli bölgesinin şefi Jenny Wolverine yaptığı açıklamada, evlerine dönmeyen çocuklarla ilgili halk arasında anlatılan hikayeler üzerine kiliseye ait Beauval Kızılderili Konut Okulunda başlatılan aramalar sonucu 93 çocuk mezarı tespit edildiğini duyurdu.

Eski yatılı kilise okulunda 93 çocuk mezarı bulundu! Kanada'da esrarengiz olay - Resim : 1

"YÜREK PARÇALAYICI"

Mezarlardan 14'ünün bebeklere ait olabileceğini belirten Wolverine, "Ne bulacağımızdan emin değildik. Ancak evlerine dönmeyen öğrencilere dönük muameleyle ilgili nesiller boyunca paylaşılan hikayeleri biliyorduk" ifadelerini kullandı. Karşılaştıkları manzarayı "yürek parçalayıcı" olarak nitelendiren Wolverine, 1983 yılında kapanan okulda bulunan mezar sayısının artmasından endişe ettiklerini vurguladı. Wolverine bulunan mezarların uzun ve zor bir yolculuğun başlangıcı olduğunu ifade ederken, Saskatchewan eyalet yönetimini süreci açığa kavuşturmaya yönelik yürütülen çalışmalara destek olmaya çağırdı.

RAPORDA YAŞANANLAR "KÜLTÜREL SOYKIRIM" OLARAK NİTELENDİRİLMİŞTİ

Katolik Kilisesi tarafından açılan ve 1940-1997 yıları arasında faaliyet gösteren yatılı kilise okulları, 150 bini aşkın yerli çocuğun ailelerinden koparılarak asimilasyona tabi tutulduğu yerler olarak tarihe geçmişti. Cinsel taciz dahil kötü muamele iddiaları ile adı sık sık anılan okullarda yaşananların açığa çıkarılması için 2008 yılında Kanada'da Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu kurulmuştu. Mağdur ifadelerinden yola çıkılarak hazırlanan raporda yaşananlar "kültürel soykırım" olarak nitelendirilmişti. Bazı kaynaklarda 4 bin 200 olarak geçen kilise okullarında kalırken yaşamını yitiren çocuk sayısı, komisyonun raporunda ise 5 bin 995 olarak yer almıştı.

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