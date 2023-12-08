Filistin Halkı İsrail'e Geçit Vermiyor! 2 İsrailli Binbaşı Gazze'deki Çatışmalarda Öldürüldü

Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın "Aksa Tufanı" operasyonu sonrası, İsrail Gazze'ye kara ve havadan operasyon düzenledi. İsrail'in operasyonu, beklendiği gibi gitmedi. Bir kaç günde Gazze'yi karadan işgal etmeyi planlayan İsrail'in planları, Kassam Tugayları ve Filistin halkının şiddetli direnişi ile karşılaştı. İsrail, askeri hedefleri vurmak yerine sivil hedeflere yöneldi. Binlerce sivili katleden İsrail ordusu, Gazze'de Kassam Tugayları'nın direnişini karşısında çok sayıda kayıp da verdi.

Son olarak İsrail ordusu, Gazze'ye yaptığı saldırılarda Filistin halkının direnişi sonucu çıkan çatışmalarda 2 askerinin öldürüldüğünü, 1 askerinin ise ağır yaralandığını açıkladı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Binbaşı Naftali Yona Gordon ve Tank Komutanı Binbaşı Omri Root'un öldürüldüğü doğrulandı. Çatışmalarda ağır yaralanan bir İsrail askerinin ise tedavi için nakledildiği belirtildi. Böylece 7 Ekim'de başlayan savaşta İsrail'in toplam kaybı 720'ye yükseldi.