Filistin İsrail'i kınadı! Uluslararası kurumları çağırıyor

Filistin'in haber ajansı WAFA'da habere göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne İsrail yönetiminin saldırılarına dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında İsrail yönetimini Batı Şeria'da işlediği suçlar nedeniyle kınayarak, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları sürdürmesine cesaret veren uluslararası suskunluk ve hesap verilebilirliğin olmamasının bu duruma yol açtığını kaydetti.

Dün İsrail ordusu, Kudüs'ün doğusu ve El-Halil kentinde biri çocuk iki kişiyi öldürmüştü.

Kudüs ve El-Halil kentlerinde İsrail'in öldürdüğü gençlere işaret eden Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

- İşgal güçleri, günlük öldürme operasyonlarıyla uluslararası hukuka meydan okuyor, öldürme operasyonlarını, meydanlardaki infazlarını, kent, köy ve kamplara baskınlarını ve halkımıza karşı en sert toplu cezalandırmaları yürütmekte ısrar ediyor. Bunlar insani ve uluslararası hukuk ve meşruiyetle çelişmektedir.

ABD VE ULUSLARARASI KURUMLARDAN YARDIM İSTEDİ

Ebu Rudeyne, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumlarına seslendi. Filistin halkına uluslararası koruma sağlanması ve alınan kararların uygulanması için uluslararası kurumlara çağrıda bulundu.

ABD yönetiminden iş işten geçmeden önce müdahale etmesini isteyen Ebu Rudeyne, durumun kötüleşmesinin sorumluluğunun ABD ve İsrail'de olduğunun altını çizdi.