Filistin'de Şehit Sayısı Yükseliyor! İsrail'in Saldırıları Sürüyor

İsrail'in saldırılarında şehit olan Filistinlilerin sayısı bin 203'e yükseldi. 5 bin 763 kişi yaralandı. İsrail Gazze'nin elektriğini ve suyunu kestiğinden yaralıların ve hastaların hayatı tehdit altında.

Filistin'de Şehit Sayısı Yükseliyor! İsrail'in Saldırıları Sürüyor
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İsrail Gazze'ye saldırılarına devam ediyor. İsrail Gazze'de kullanımı yasaklanan fosfor bombası da dâhil her türlü ağır silahla sivillere saldırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 1203'e yükseldi. 5 bin 763 kişi yaralandı.

İsrail Gazze'ye elektrik, su, yakıt ve gıda girişini engellediğinden Filistinli sağlık çalışanları görevlerini zorlukla yerine getiriyor. Gazze Sağlık Bakanlığı, ablukanın Gazze'deki hasta ve yaralıların hayatlarını tehdit ettiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de 338 bin kişinin evlerinden ayrılmak zorunda kaldığını duyurdu.

Öte yandan İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine sabah saatlerinde baskın düzenledi. İsrail ordusu, baskına engel olmak isteyen Filistinli gençlere gerçek ve plastik mermi kullanarak karşılık verdi.

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