Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da zehir tacirlerine yönelik önemli bir operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu! 3 Kişi Tutuklandı

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik kritik bir operasyona imza atıldı. Başarılı operasyon İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlendi.

3 Kişi Tutuklandı!

Ekipler yaptıkları çalışmalar neticesinde, üç ayrı noktada uyuşturucu bulunduğunu tespit edildi. Bunun üzerine merkez Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ile Yüreğir ilçesindeki Güzelevler ve Cumhuriyet mahallelerindeki üç ayrı ikamete operasyon düzenlendi.

Operasyonların gerçekleştirildiği adreslerde detaylı arama da yapıldı. Aramalarda, 476,46 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu etkili 118 hap, 1,36 gram esrar, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi. Operasyonda 5 şüpheli K.D, S.A, E.O, V. A. ile A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan K.D, S.A. ile E.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Osmangazi Köprüsü'nde Zincirleme KazaOsmangazi Köprüsü'nde Zincirleme KazaYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

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