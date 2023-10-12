Osmangazi Köprüsü'nde Zincirleme Kaza

Osmangazi Köprüsü'nde zincirleme kaza meydana geldi. 4 aracın karıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Osmangazi Köprüsü'nde Zincirleme Kaza
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Osmangazi Köprüsü'nde sabah saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 4 aracın karıştığı zincirleme kaza sonrası köprü adeta savaş alanına döndü.

Kazada 9 Kişi Yaralandı!

Köprüde meydana gelen zincirleme trafik kazası Kocaeli'den Bursa'ya gidiş istikametinde gerçekleşti.

Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada, D.Ö. yönetimindeki kamyonet, sağ şeritte ilerleyen Y.K. idaresindeki panelvana arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulmaya başlayan panelvan ise sırasıyla iki otomobile çarparak kazanın boyutunun artmasına neden oldu.

Köprüde meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı. Kazanın yetkililere ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri geldi. Olay yerine sevk edilen ambulanslar, 9 kişiyi Fatih Devlet Hastanesi ve Dilovası Medikal Park Hastanesine kaldırıldı.

Otoyol ve trafik ekiplerinin tek şeritten sağladığı trafik akışı, araçların köprüden kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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