Kuşadası'nda Düzensiz Göçmen Operasyonu
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Türk kara sularına Yunanistan tarafından itilen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında hareketli saatler yaşandı. Yunanistan tarafından Türk kara sularına itilen 2 adet can salı içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, yaptığı açıklamada, düzensiz göçmenlerin can salı içerisinde bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiğini duyurdu.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 43 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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