Tunca Nehri'nde Kirlilik Alarmı

Tunca Nehri son dönemlerde kirlilik problemiyle karşı karşıya. Atılan çöpler nehirde kirliliğe yol açarken kuraklıktan kaynaklı su akışındaki yavaşlama nehrin bazı bölgelerinin yosunla kaplanmasına da neden oldu.

Tunca Nehri'nde Kirlilik Alarmı

Edirne'den geçen Tunca Nehri kirlilik alarmı veriyor. Bölgede meydana gelen kuraklıktan ötürü su seviyesi ciddi oranda azalırken, nehre atılan çöpler de böylece gün yüzüne çıkmış oldu.

Kuraklık sebebiyle su akışında meydana gelen yavaşlama nehrin bazı bölgelerinin yosunla kaplanmasına da neden oldu.

Plastik ve Cam Atıklar Dikkat Çekti!

Nehirde biriken çöpler ortaya çıkarken atılan plastik ve cam atıklar ile nehre atılan koltuk dikkati çekti. Bölge sakinleri de duruma tepki gösterirken Tunca Nehri'nin çöplerden temizlenmesini istediler.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.

Çorum'da PKK Operasyonu! 1 Şüpheli YakalandıÇorum'da PKK Operasyonu! 1 Şüpheli YakalandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# tunca nehri # Edirne # kirlilik
Çok Okunanlar
Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler...
Kandilli Rasathanesi Verilerine Göre Türkiye'de Gerçekleşen Son Depremler...
Naci Görür'den Silivri Depremi Açıklaması
Naci Görür'den Silivri Depremi Açıklaması
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Altın Piyasasında Son Durum... Altın Fiyatları Yükseldi Mi, Düştü Mü?
Sıcaklık Normalin Altına Düşüyor! Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyardı!
Sıcaklık Normalin Altına Düşüyor! Meteoroloji Yağışlara Karşı Uyardı!
12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
12 Ekim 2023 Resmi Gazete Kararları
Öne Çıkanlar "AK Parti'de Umut Yok, CHP'de Kavga Var!" | Doğu Perinçek'ten Çarpıcı Açıklama "AK Parti'de Umut Yok, CHP'de Kavga Var!" | Doğu Perinçek'ten Çarpıcı Açıklama Kulağından Canlı Örümcek Çıktı Kulağından Canlı Örümcek Çıktı