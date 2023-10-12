Tunca Nehri'nde Kirlilik Alarmı

Edirne'den geçen Tunca Nehri kirlilik alarmı veriyor. Bölgede meydana gelen kuraklıktan ötürü su seviyesi ciddi oranda azalırken, nehre atılan çöpler de böylece gün yüzüne çıkmış oldu.

Kuraklık sebebiyle su akışında meydana gelen yavaşlama nehrin bazı bölgelerinin yosunla kaplanmasına da neden oldu.

Plastik ve Cam Atıklar Dikkat Çekti!

Nehirde biriken çöpler ortaya çıkarken atılan plastik ve cam atıklar ile nehre atılan koltuk dikkati çekti. Bölge sakinleri de duruma tepki gösterirken Tunca Nehri'nin çöplerden temizlenmesini istediler.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Suakacağı İstasyonu'ndaki ölçümde, nehrin debisi saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Nehirdeki kuraklığın en iyi görüldüğü yerlerden, Tunca Köprüsü civarındaki bazı bölümlerde ise su akışı durma noktasına geldi.