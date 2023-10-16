Filistinli Yazara Batı Sansürü! Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki Ödül Töreni İptal Edildi

İsrail siyonizmine karşı mücadele eden Filistinli yazarın ödül töreni Frankfurt'ta engellendi.

Filistinli yazar Adania Shibli'nin ödül töreni savaş gerekçe gösterilerek iptal edildi.

18 Ekim'de başlayacak olan 75. Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki ödül töreninin iptal edilmesiyle tepkiler de gecikmedi. Yayıncı kuruluşlar ve yazarlar fuardan çekildiklerini duyurdu.

Frankfurt Kitap Fuarı'ndaki ödül töreninin iptal edilmesi, yazarın ve Filistin halkının sesinin kısılmasına yönelik bir sansüre dönüştü.

1949 yılında İsrail askerlerinin öldürdüğü Filistinli bir genç kızı konu alan "Küçük Bir Ayrıntı" adlı roman geçtiğimiz aylarda açıklanan ödülle ilgili jüri seçimini açıklamıştı.