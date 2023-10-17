Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek! Salah Filistin'e Maddi Bağışta Bulundu

Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohammed Salah'ın İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki yaşayan Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu açıklandı.

Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek! Salah Filistin'e Maddi Bağışta Bulundu
Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek! Salah Filistin'e Maddi Bağışta Bulundu
Editör: Nihat Çarboğa

Mısır milli takımı ve İngiliz Liverpool'un ünlü oyuncusu Muhammed Salah'ın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.

Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.

"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, Salah için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.

Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek! Salah Filistin'e Maddi Bağışta Bulundu - Resim : 1

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi. Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak UçuklattıFenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak UçuklattıSpor
# gazze # Mohamed Salah
Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Cumhuriyetin 100. Yılında Büyük Yürüyüş! - Barış Dikmen ve Yiğit Çınar Değerlendirdi Cumhuriyetin 100. Yılında Büyük Yürüyüş! - Barış Dikmen ve Yiğit Çınar Değerlendirdi Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır? Askerlik Yeri Sorgulama Nasıl Yapılır?