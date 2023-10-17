Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek! Salah Filistin'e Maddi Bağışta Bulundu

Mısır milli takımı ve İngiliz Liverpool'un ünlü oyuncusu Muhammed Salah'ın, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere destek için bağışta bulunduğu belirtildi.

Liverpool'un Futbolcusu Mohamed Salah'tan Gazze'ye Destek

Gazze Şeridi'ne yönelik yardımlarla ilgilenen Mısır Kızılayı İcra Direktörü Rami en-Nazar, yerel bir televizyon kanalına telefonla katılarak, konuyla ilgili bilgi verdi.

"Muhammed Salah, Filistin halkına bağışta bulundu" diyen Nazar, Salah için bunun garipsenecek bir durum olmadığını, Mısır içinde veya dışında bunu ilk kez yapmadığını ifade etti.

Nazar, Salah'ın isteği üzerine yardımın miktarına ilişkin bilgi vermedi.

Mısırlı oyuncu Salah'ın destek açıklaması, Gazze'deki olaylara ilişkin tutumunu ifade etmesi yönündeki tepkilerin ardından geldi. Sosyal medyada pek çok takipçisinin olaylara sessiz kaldığı gerekçesiyle takipten çıktığı ifade edilmişti.