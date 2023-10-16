Fenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak Uçuklattı

Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin takibine giren Sebastian Szymanski'nin sözleşmesini revize etmeye hazırlanıyor.Sezon başında transfer edilen Polonyalı'ya yeni bir kontrat imzalatılması gündemde. Fenerbahçe'nin sözleşmeye ekleyeceği serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak Uçuklattı
Fenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak Uçuklattı
Editör: Nihat Çarboğa
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Yönetim, çok yüksek bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. Böylece sezon sonunda kapıyı çalacak kulüplerle istenen pazarlıklar yapılabilecek. Kulübün eli güçlü olacak.

Peki söz konusu madde ne kadar olacak? Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe yönetimi Sebastian Szymanski'nin menajeriyle yürüteceği görüşmelerde bu rakamın en az 40-45 milyon Euro bandında olmasını istiyor.

Devre Arası Yollanmayacak

Kulüp, 24 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri ise seviyesi ne olursa olsun reddedecek. Szymanski, şampiyonluk hedefinin en kilit isimlerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle sezonun bitmesi beklenecek.

Fenerbahçe'de Szymanski'ye Özel Maddeli Koruma! Sarı-Lacivertlilerin Sözleşmeye Ekleyeceği Rakam Dudak Uçuklattı - Resim : 1

Napoli Takipte

Naooli ve Fiorentina, Szymanski için her maça 'scout' yolluyor. Liverpool da başarılı futbolcuyu göz hapsine almış durumda.

Fenerbahçe kurmayları, Polonyalı yeteneğin astronomik bir fiyata satılabileceğine inanıyor.

Avrupa'ya Açılan Kapı

Szymanski, Fenerbahçe'yi Avrupa'ya açılan kapı olarak görüyor. Polonya Ligi'nden Rusya'ya transfer olduktan sonra Ukrayna Savaşı nedeniyle geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan yıldız futbolcu, son yıllarda pek çok isim satan sarı-lacivertli takımdan İngiltere ya da İtalya liglerine gidebileceğine inanıyor.

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