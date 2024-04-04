Finlandiya Rusya ile geçiş noktalarını süresiz kapattı

Finlandiya, Rusya sınırında daha önce kapatılan geçiş noktalarıyla bazı limanların süresiz kapalı kalacağını duyurdu.

Finlandiya Rusya ile geçiş noktalarını süresiz kapattı
Finlandiya Rusya ile geçiş noktalarını süresiz kapattı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hükümet, Rusya sınırındaki geçiş noktalarının 15 Nisan'dan itibaren kapalı kalmasına karar verdi." denildi.

Haapasaari, Nuijamaa ve Santio limanları da 15 Nisan'dan itibaren turistik teknelere süresiz kapatılacak.

Son yıllarda, özellikle Suriye ve Somali gibi ülkelerden gelenlerin sayısının artması üzerine geçen yılın sonlarında Rusya ile olan kara sınırlarını kapatan Finlandiya, söz konusu tedbirlerle ülkeye düzensiz göçmen akışının önüne geçmeyi amaçlıyor.

Açıklamada, Finlandiya'ya düzensiz göçmen akışının devam etmesi halinde bunun, Finlandiya'nın ulusal güvenliği ve kamu düzeni için ciddi tehdit oluşturacağı vurgulandı.

Helsinki'nin Moskova'nın "hibrit operasyonu" olarak nitelendirdiği düzensiz göçmenler nedeniyle iki ülke arasında haftalar süren gerginliğin ardından Finlandiya, 28 Kasım 2023'te Rusya ile tüm sınırını geçici olarak kapattığını duyurmuştu.

Finlandiya, şubatta yaptığı açıklamada ise sınırın kapatılmasının 14 Nisan'a kadar süreceğini ilan etmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# finlandiya # rusya
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