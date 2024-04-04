İsrail'i İran korkusu sardı

İsrail ordusu, hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağırdı. İsrail, bu kararı İran'ın "İsrail'e ölümcül darbeler vuracağız" açıklamasından sonra aldı.

İsrail'i İran korkusu sardı
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail ordusu, hava savunmasını güçlendirmek için yedek askerleri göreve çağıracağını duyurdu.

İsrail'in kararı, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasından sonra geldi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Ramazan Şerif, "yakında İsrail'e ölümcül darbeler vuracaklarını" duyurdu.

İran'ın sokaklarına İsrail tarafından öldürülen Kudüs Gücü komutanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin resminin bulunduğu dev bir afişler asıldı.

Afişe "Cesur adamlarımız ve bizim tarafımızdan cezalandırılacaksınız" mesajı İbranice yazıldı.

İsrail'in öldürdüğü İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişinin naaşı cuma günü Kudüs Günü'nde defnedilecek.

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