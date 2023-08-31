Finlandiya'da ırkçı saldırı hazırlığı! 3 kişi operasyonla alındı

Finlandiya'da üç kişi hakkında etnik gruplar arasında silahlı çatışma çıkarmaya hazırlandıkları iddiasıyla "terör suçu"ndan dava açıldı.

Finlandiya Ulusal Savcılığından yapılan açıklamada, olayda terör suçlarının işlenmesi için ateşli silah yapımı ve kullanılması konusunda eğitim verildiğinden şüphelenildiği bildirildi.

Açıklamada:

- Sanıkların ırkçı inançları nedeniyle etnik gruplar arasında kendi yaptıkları silahların kullanılacağı saldırılarla sosyal yapıların zayıflatılacağı bir çatışmaya hazırlandıklarından şüpheleniliyor.

Soruşturmada biri gözaltında bulunan ve suçlamaları reddeden 3 sanığın somut bir eylem hazırlayacak kadar ileri gitmedikleri belirtildi.

AVRUPA'DA IRKÇI SALDIRILAR

Avrupa’da ırkçı saldırılar 2022-2023 yılları arasında çeşitli ülkelerde farklı şekillerde görüldü. Bazı ülkelerde ırkçı saldırıların sayısı artarken, bazılarında ise azalış gözlendi. Ayrıca ırkçı saldırıların hedefleri, yöntemleri ve sonuçları da değişkenlik gösterdi. İşte bazı örnekler:

Fransa’da ırkçı ve din karşıtı saldırılar yükselişe geçti. Fransa İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı rapora göre, ülkede 2022’de ırkçı ve din karşıtı saldırıların önceki yıla göre yüzde 5 artış gösterdi ve toplamda 12 bin 600 suç kaydedildi1. Irkçı saldırıya uğrayanların çoğunluğunu 25 ile 54 yaşları arasındaki Afrika kökenliler oluşturdu. Saldırının failleri mağdurlardan genellikle yaşça daha büyükken mağdurların önemli kısmının kadın olması dikkati çekti.

Avusturya’da 20 yılı aşkın süredir ırkçı saldırıları kayıt altına alan sivil toplum kuruluşu Irkçılık Karşıtı Çalışma ve Sivil Tepki (ZARA), Uluslararası Irk Ayrımı İle Mücadele Günü’nde “2022 Irkçılık Raporu’nu” ilk defa Viyana Belediye binasında düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı2. Rapora göre, geçen yıl 1479 ırkçı saldırı meydana gelirken, bunların yüzde 68’i “dijital platformlarda” yaşandı. “İnternet”, 999 ile ırkçı saldırının kendine en çok yer bulduğu mecra oldu.

Avrupa İslamofobi Raporu’na göre, Avrupa’da Müslümanlara yönelik ayrıştırıcı ve nefret söylemi içeren politikalar, medya ve siyasette giderek arttı. Raporda, Avrupa’daki Müslümanların maruz kaldığı ayrıştırıcı politikaların, Covid-19 pandemisiyle birlikte daha da derinleştiği belirtildi.

Bu örnekler, Avrupa’da ırkçılığın halen ciddi bir sorun olduğunu gösteriyor. Irkçılığın önlenmesi ve ortadan kaldırılması için hem devletlerin hem de sivil toplumun ortak çaba göstermesi gerekiyor.