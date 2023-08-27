Fransız askerlerini istemiyorlar! Nijer'de askeri yönetim destekçisi halk toplanıyor
Nijer'de askeri yönetimi destekleyen halk Fransız askeri üssü önünde toplanmaya başladı.
Nijer'de askeri yönetim destekçisi halk, ülkeyi terk etmeleri talebiyle Fransız askeri üstünün önünde toplanıyor.
Askeri yönetimi tanımadığını ilan eden Fransa’nın Niamey büyükelçisi Slyvain Itte’nin , Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.
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Kaynak: Anadolu Ajansı