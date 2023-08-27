Fransız askerlerini istemiyorlar! Nijer'de askeri yönetim destekçisi halk toplanıyor

Nijer'de askeri yönetimi destekleyen halk Fransız askeri üssü önünde toplanmaya başladı.

Fransız askerlerini istemiyorlar! Nijer'de askeri yönetim destekçisi halk toplanıyor
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Nijer'de askeri yönetim destekçisi halk, ülkeyi terk etmeleri talebiyle Fransız askeri üstünün önünde toplanıyor.


Askeri yönetimi tanımadığını ilan eden Fransa’nın Niamey büyükelçisi Slyvain Itte’nin , Nijer Dışişleri Bakanlığı tarafından 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi istenmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Nijer # Fransız # askeri üs
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