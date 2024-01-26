Gazze'de can kaybı 26 bini aştı!

İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 83'e yükseldi. Yapılan açıklamada yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 26 bini aştı!

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bölgedeki son durum ile ilgili Gazze'deki Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

Yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı.

İsrail saldırılarında öldürülenlerin sayısının 183 artarak 26 bin 83'e çıktığı, yaralı sayısının da 64 bin 487 olduğu ifade edildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hâlâ enkaz altında olduğu, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı belirtiliyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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