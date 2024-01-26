TRT yayın hakları için 100 milyon avro mu verdi? O iddialarla ilgili açıklama geldi

TRT, önümüzdeki sezondan itibaren 3 sezon boyunca UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını aldığını duyurdu.

TRT'den yapılan açıklamada, Türk takımlarının maçlarının şifresiz olarak TRT 1 ve TRT Spor'da izleyicilerle buluşacağı belirtildi. Daha fazla sayıda maçın ise TRT’nin yeni dijital platformu "tabii" üzerinden izlenebileceği bildirildi.

TRT YAYIN HAKLARI İÇİN 100 MİLYON AVRO MU VERDİ?

TRT'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçlarının yayın hakkını almasının ardından sosyal medyada çeşitli iddialar gündem olmuştu.

"TRT'nin, Şampiyonlar Ligi yayın hakları için 100 milyon avro teklif verdiği" iddiası ile ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama yapıldı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, TRT'nin maçlar için 100 milyon avro teklif verdiği iddiasını yalanlarken, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: