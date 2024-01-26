Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç kararını imzaladı! ABD ve İsveç'ten memnuniyet açıklamaları geldi

Ankara, İsveç’in NATO’ya üyelik sürecini tamamladı. İsveç'in NATO'ya katılımının uygun bulunduğuna dair kanun, salı günü Meclis’te kabul edilmişti. Kanun, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından da hızla imzalandı. Ardından Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında da yayımlanarak yürürlüğe sokuldu.

Türkiye, böylece İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin onay sürecini tamamlamış oldu. Ankara’nın onaya ilişkin resmi belgeyi ABD’ye iletmesi gerekiyor.

Onaya ilişkin ABD ve İsveç’ten açıklamalar peş peşe geldi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'nın İsveç'e verdiği onayı memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh ise İsveç'in katılımının NATO'yu güçlendirmekle kalmayıp, Rusya’ya karşı da birliktelik mesajı vereceğini söyledi. Singh, "Türkiye'nin, onay belgesini ulaştırmasını sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi. Singh, Pentagon'un, Türkiye'ye F16 satışıyla ilgili tartışmalara katılıp katılmadığıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Öte yandan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, "İsveç'in NATO'ya katılımına Türkiye'nin verdiği onayı memnuniyetle karşılıyoruz. Böylece NATO üyeliği yolunda kritik bir eşik aşılmış oldu." dedi.