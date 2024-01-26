5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist düzenlenen başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonun detaylarını Milli Savunma Bakanlığı açıkladı.

5 terörist etkisiz hale getirildi! MSB operasyonu duyurdu

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ile mücadele kararlılıkla sürüyor. Son olarak Irak'ın kuzeyinde teröristler etkisiz hale getirildi.

Gerçekleştirilen başarılı operasyona ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# Milli Savunma Bakanlığı # operasyon # terörist
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