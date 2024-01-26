Galatasaray 3 puanı 3 golle aldı! Sarı-kırmızılılar İstanbulspor'u 3-1 yendi

Trendyol Süper Lig'de heyecan 22. hafta maçlarıyla tamamlandı. Ligde ezeli rakibi Fenerbahçe'yle büyük bir şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, 22. hafta maçında sahasında ligin son sırasında yer alan İstanbulspor'u ağırladı.

Patrick Sambissa'nın 28. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşün Galatasaray, 36. dakikada penaltıdan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı. Karşılaşmanın 79. dakikasında Kerem Aktürkoğlu ve 90+2. dakikasında penaltıdan Mauro Icardi ile iki gol daha bulan sarı-kırmızılı takım, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray, geriye düştüğü ve zorlandığı mücadelede elde ettiği galibiyetle puanını 57'ye çıkarttı ve aynı puanla zirvede yer alan Fenerbahçe ile puanını eşitledi. İstanbulspor ise 10 puanda kaldı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 10 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig'deki son 10 maçında rakipleri karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı müsabakalarda 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 28 maçta da mağlup olmadı.

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 28 mücadeleyi kaybetmedi.

EVİNDE KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 11. maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU YILDIZLAŞTI

Karşılaşmada Galatasaray'ın ilk iki golünü atan Kerem Aktürkoğlu, bu sezon resmi maçlarda 12. kez ağları havalandırdı.

Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında ise 3 kez meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

MAURO ICARDI GOLLE DÖNDÜ

Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Mauro Icardi, İstanbulspor karşısında attığı golle sahalara dönüş yaptı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Arjantinli futbolcu, 90+2. dakikadaki penaltı atışında topun başına geçti. Icardi, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak ligdeki gol sayısını 13'e çıkardı.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

İstanbulspor'da Mendy, maçın son bölümünde gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Hakem Bahattin Şimşek, Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale sonrasında Mendy'yi doğrudan kırmızı kartla oyundan ihraç etti.

OKAN BURUK GALİBİYETİ DEĞERLENDİRDİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor'u 3-1 yendikleri karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Okan Buruk, maçta elde ettikleri galibiyete sevindiklerini ancak bu tip müsabakalarda daha iyi olmaları gerektiğini söyledi. Böyle maçlara oyuncuları motive etmenin zor olduğunu dile getiren Buruk şunları söyledi:

- Geçen haftaki 5-1'lik galibiyet, üstüne sahamızda İstanbulspor maçı. Oyuncularımızı motive etmek... Aslında oyun içinde çok fazla ikili mücadeleye girdik. Konsantrasyonumuzun çok kötü olduğunu düşünmüyorum ama rakibin dizilişinden dolayı eşleşmelerde sıkıntı yaşadık. Ana sıkıntımız, bizim daha çok üretmemiz gerekiyordu. Zaman zaman yine top kayıpları, yanlış tercihler vardı. Burada hem öndeki hem de orta sahadaki oyuncularımızın biraz daha hücum bölgesine katkıları gerekiyordu. Savunmadan, özellikle beklerin çıkışlarında doğru tercihleri yapamadık.

- 3-1'lik bir galibiyet bizim için sevindirici ama bu tür oyunlara karşı daha iyi olmamız gerekiyor. Kendimizi daha iyi geliştirmemiz gerekiyor. İlk yarı verdiğimiz pozisyonlar vardı ama ikinci yarı pozisyon vermedik. Oyuncularımın bir sonraki maçta daha iyi olacağını düşünüyorum. Gaziantep FK ile oynayacağız. Onların da buna benzer bir dizilişi var. Bu maç, aslında bir sonraki maç için de bir hazırlık oldu. Kazanan bir takımız, kazanmaya devam etmek istiyoruz.

OKAN BURUK'TAN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Okan Buruk, adı Almanya'nın Bayern Münih ekibiyle anılan Sacha Boey'in transferi ile ilgili de konuştu.

Okan Buruk, Boey'in ayrılmasından yana olmadığını ama bu konuda yönetimin alacağı karara saygı duyacaklarını dile getirdi. Savunmanın soluna bir takviye yapmayı planladıklarını aktaran Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

- Sol beke takviye yapmak istiyoruz. Angelino ayrılacak gibi gözüküyor. Teknik adam olarak Sacha Boey'in ayrılmasından yana değilim. Ama oluşacak şartlar, kulübün geleceği için önemli bir rakam gelirse bunu değerlendirecek başkanımız ve yönetim kurulumuz var. Onların kararına saygı duyacağız. Öyle bir konu olursa da biz de bu bölgeye de takviye yapmak isteyeceğiz. Yine Barış ve Kaan'ı kullandık. Oyunun içinde yer değiştirdiğimiz de oldu. İkisi hem sağ hem de sol bek oynayabiliyor. Bu dönemde bizim için önemli alternatifler. Ama orada direkt oynayacak oyuncular da almak istiyoruz. Sacha'nın durumu net değil. Teklif var. Uzun zamandır ilgilenen kulüpler var. Birçok oyuncumuzla ilgilenen kulüpler. Galatasaray değerli bir kadroya sahip. Kurduğumuz değerli kadro da her zaman teklif alacak. Ama bununla ilgili son kararı yönetimimiz verecek.

Tecrübeli teknik adam, merkez orta sahada çok fazla oyuncuya sahip olduklarını ve bu bölgeye takviye yapmak gibi bir düşüncelerinin bulunmadığını anlatarak, "Transfer dönemi bir fırsat dönemi. Ne tür bir oyuncu önünüze gelecek bilemiyorsunuz. Mali anlamda kulübümüze yük olmayacak farklı bir profil çıkarsa düşünebiliriz. Ancak şu anki düşüncemiz elimizdeki oyuncuları kullanabilmek. Orada önemli bir oyuncu sayısına sahibiz. Şu anda 6 oyuncu var. Bu oyuncularla ilgili herhangi bir şey olursa o bölgede bir şey düşünebiliriz ama ilk düşüncem elimizdeki oyuncularla en iyisini yapabilmek. Geçen sene biliyorsunuz Zaniolo fırsatı olmuştu. O tür bir fırsat olursa buna açık olacağız. İlk düşüncem oynayacağımız maçları kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

Hücumda Mauro Icardi ve Wilfried Zaha'yı bir arada oynatma planının olup olmadığı sorulan Buruk, "Zaha ve Icardi olabilir. Zaha ve Kerem kanatlarda, Mertens yine aynı mevkide olabilir. Barış var. Zaman zaman Barış'ı da ikinci forvet gibi kullandık. O da bizim opsiyonlarımızdan biri. Burada maç maç karar vereceğiz. Yoğun bir fikstüre giriyoruz. Bu süreçte oyuncularımızı dinlendirmemiz de gerekecek. Bütün opsiyonlar üzerinde duracağız. O da bizim için bir opsiyon." ifadelerini kullandı.

KEREM AKTÜRKOĞLU EN BEĞENDİĞİ ÖZELLİĞİNİ AÇIKLADI

Galatasaray'ın kaptanlarından ve İstanbulspor karşısındaki galibiyette önemli pay sahibi olan Kerem Aktürkoğlu, maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kerem, bu sezon bitiricilikle ilgili yapılan eleştirilerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

- Hiçbir zaman sahaya birilerine bir şey kanıtlamak için çıkmıyorum. Takım arkadaşlarımın ve hocamın neye ihtiyacı varsa mevki fark etmeksizin sahaya yansıtmaya çıkıyorum. Pozisyonlar kaçıyor. Dünyada tek gol kaçıran futbolcu ben değilim. Benden daha net pozisyonları da kaçıran futbolcular vardır. Ancak ben futbola böyle bakmıyorum. Gol kaçırdıktan sonra kimse benden daha fazla üzülemez. Eve gittiğimde eleştiriyi veya kendime söylediğim kötü sözleri kimse söylemiyordur. Maç bittikten sonra geride bırakmam gerekiyor. Belli bir dönem gol atamadım. Egoist biri değilim ama kendimde en beğendiğim özellik bitiricilik. Bu konuda kendimi çok geliştirebileceğime inanıyorum. Antrenmanlarda ve maçlarda bunun üzerine gidiyorum. Beni üzen taraf, iki hafta önce bitiricilik konusunda övgüler yağdıran medyanın iki hafta sonra 'Kerem'in bitiriciliği kötü.' demesi. Bu beni üzüyor.

Son 2 lig müsabakasında 4 gol atan Kerem, performansıyla ilgili, "Bugün iki gol attım. Geçen hafta da iki gol atmıştım. Bundan sonraki maçlarda gol atamayabilirim. Ancak benim gol atamayıp çok daha etkili olduğum maçlar var. Sadece gol atıldığı zaman, 'Çok iyisin, iyi işler başarıyorsun.' denmesi doğru değil. Bugün gol atamayan arkadaşlarım da çok iyi mücadele etti. Bütün övgü benim olmamalı." ifadelerini kullandı.