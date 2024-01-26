X hastalığı Türkiye'de var mı? X hastalığı bulaşıcı mı?

Hastalık İlk kez 2018 yılında ortaya çıkan Hastalık X, yeni keşfedilen bir patojeni veya pandemik potansiyeli olan bir tanım olarak yer aldı. Medicak Park hastanesinin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Son dönemde de ismi sıklıkla anılır olan gizemli x hastalığı hakkında Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda hastalığa dair açıklamalarda bulunmuş, x hastalığının yeni bir salgına dönüşme ihtimalinin sinyalini vererek hazırlıklı olunması gerektiğinin altını çizmişti.

X HASTALIĞI NEDİR?

2022'de DSÖ, 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek ve daha fazla araştırılması gereken öncelikli patojenlerin bir listesini oluşturmak için 300'den fazla bilim insanını bir araya getirmiş ve bir liste oluşturma kararı almıştı. Bu liste, "ciddi bir uluslararası salgına" neden olabilecek bilinmeyen bir patojeni ifade eden X hastalığını kapsıyordu.

DSÖ'nün bu patojenleri takip etmek için salgınlara yönelik yürüttüğü Ar-Ge projesi söz konusudur ve bu Ar-Ge projesi doğrultusunda listesinde yer alan patojen ve virüsler vardır. Koronavirüs, Ebola ve Marburg virüsü, Kırım Kongo kanamalı ateşi, Lassa ateşi, Zika virüsü, MERS ve SARS, Nipah virüsü, Rift vadisi ateşi ve X hastalıkları patonejik grupta yer alır.

X HASTALIĞI TÜRKİYE'DE VAR MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "DSÖ'nün verdiği isimle X hastalığı. Gerçek hayatta karşılığı yok. İleride bir gün bir salgın yaşanacak olursa, ona hazırlıksız yakalanmamak için yapılan çalışmalarda teorik anlamda geçiyor" ifadesini kullandı.