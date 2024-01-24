Şubat ayında pandemi mi geliyor? Kaç çeşit virüs salgını var? İnsanlar neden sürekli hasta?

2022 yılında Dünya Sağlık Örgütü, ortalığı kasıp kavurma potansiyeline sahip olduğuna ve daha fazla çalışılması gerektiğine inandıkları patojenlerin bir listesini oluşturmak amacıyla 25 virüs ailesini ve bakteriyi incelemek üzere 300 bilim adamını bir araya getirdi. Bu listede, kuruluş tarafından ilk kez 2018 yılında tanınan Hastalık X de yer alıyor. DSÖ, virüsün "ciddi bir uluslararası salgının [bilinmeyen] bir patojenden kaynaklanabileceği bilgisini temsil ettiğini" söyledi. Bu açıklama kafaları karıştırdı.

ŞUBATTA PANDEMİ Mİ VAR?

Ekim ayından beri yaygın olan virüsler korku ve paniğe neden olsa da tam bir açıklama yapılmadı. DSÖ birden fazla virüsün şuan etken olduğunu geçtiğimiz gün duyurdu. Bunun akabinde dolan yoğun bakımlar nezle grip koronavirüs JN1 tarzında ciddi virüslerin yayıldığı belirlendi. Uzmanlar Şubat ayında virüs vakalarının pik yapacağını duyurdu. Peki Şubat'a pandemi olacak mı? İşte merakla beklenen o sorunun yanıtı geldi. Henüz böyle bir kararın alınmadığı duyuruldu.

İNSANLAR NEDEN SÜREKLİ HASTA?

Birden fazla etkin virüs hakim olduğundan insanlar bir virüsü atlatırken diğerine yakalanıyor. Bu yüzden sık sık öksürük burun akıntısı gibi şikayetler artıyor. Bağışıklık sistemi bu virüslerin etkinliği karşısında ciddi oranda zayıfladığından her gelen virüsler daha kötüye gidiyor. Soğuk havalarda buna tuz biber oldu.