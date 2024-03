Gazze'de can kaybı 30 bin 228 oldu!

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılar sürdürüyor. 147 gündür devam eden saldırılarda can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, bölgedeki son durum ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gaze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda 193 Filistinlinin öldüğü, 920 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Buna göre, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 228'e yükseldi. Gazze'de toplam yaralı sayısı ise 71 bin 377'ye ulaştı.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "16 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.