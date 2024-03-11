Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi

İsrail'in yoğun saldırı altına aldığı Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada, bölgede can kaybının 31 bin 112'ye, yaralananların sayısının ise 72 bin 760'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
Son Güncelleme:

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 157 gündür devam eden saldırılara ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamayla bölgedeki son durum ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 67 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti. Eşref el-Kudra, son saldırılarda 106 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Buna göre, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 112'ye yükseldi. Bölgedeki toplam yaralı sayısı da 72 bin 760'a ulaştı.

ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 72'Sİ KADIN VE ÇOCUK

Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunun altını çizdi. Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 25 olduğuna dikkati çekti.

Eşref el-Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

75 şehirde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldı75 şehirde Mercek-13 operasyonu! 1031 şüpheli hakkında işlem yapıldıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

# gazze # israil # filistin # son dakika
Çok Okunanlar
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
75 şehirde Mercek-13 operasyonu!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu projelere hız verdiklerini açıkladı!
Bakan Abdulkadir Uraloğlu projelere hız verdiklerini açıkladı!
ABD'de uçak kazası!
ABD'de uçak kazası!
Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi
Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi
Polis görme engelli gence maçı anlattı
Polis görme engelli gence maçı anlattı
Öne Çıkanlar Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu son çıkışları ile DEM Parti'den övgü aldı | ULUSAL HABER Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu son çıkışları ile DEM Parti'den övgü aldı | ULUSAL HABER Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi? Eda Erdem sakatlandı! Kaptan olimpiyatlara gidemeyecek mi?