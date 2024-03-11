Gazze'de can kaybı 31 bin 112'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı Gazze'ye yönelik saldırılar sürüyor. 157 gündür devam eden saldırılara ilişkin Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamayla bölgedeki son durum ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Eşref el-Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 67 Filistinliyi daha öldürdüğünü belirtti. Eşref el-Kudra, son saldırılarda 106 Filistinlinin de yaralandığını ifade etti.

Buna göre, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 112'ye yükseldi. Bölgedeki toplam yaralı sayısı da 72 bin 760'a ulaştı.

ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 72'Sİ KADIN VE ÇOCUK

Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunun altını çizdi. Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 25 olduğuna dikkati çekti.

Eşref el-Kudra, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.