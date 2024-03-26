Gazze'de can kaybı 32 bin 414 oldu

İsrail ordusunun, Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırıları sürüyor. İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ndeki son durum ile ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından açıklama geldi.

172 gündür süren saldırılara ilişkin bilgi verilen açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 81 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 93 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 414'e, yaralı sayısının da 74 bin 787'ye ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.