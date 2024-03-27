Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a yükseldi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor. Yapılan son açıklamada toplam can kaybının 32 bin 490'a, yaralı sayısının ise 74 bin 889'a yükseldiği ifade edildi.

Gazze'de can kaybı 32 bin 490'a yükseldi
Editör: Yasin Kerim Aşan
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede büyük bir insanlık suçu işleyen İsrail ordusu, gerçekleştirdiği saldırılarda çok sayıda Filistinliyi hayattan kopardı.

Bölgede 173 gündür devam eden saldırılarla ilgili Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yeni bir açıklama daha geldi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 76 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 102 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Böylece, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 32 bin 490'a, yaralı sayısı da 74 bin 889'a ulaştı.

Açıklamada, hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurgulandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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