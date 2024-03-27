Türkiye nüfusu yaşlanıyor! TÜİK yaşlı nüfus istatistiklerini açıkladı

Türkiye nüfusu hızla yaşlanıyor. Çarpıcı veriler Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "Yaşlılar 2023" raporuna yansıdı.

TÜİK verilerine göre; ülke nüfusu hem yaşlandı, hem de yaşlıların yoksulluk oranı hızla arttı.

Yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve üstü yaştaki kişiler 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artarak, 8 milyon 722 bin 806 kişiye yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2018'de yüzde 8,8 iken, 2023'te yüzde 10,2'ye çıktı. Yaşlı nüfusun 2023'te yüzde 44,5'ini erkekler, yüzde 55,5'ini kadınlar oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarında yaşlı nüfus oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3, 2060'ta yüzde 22,6 ve 2080'de yüzde 25,6 olacağı öngörüldü.

TÜİK yaşlı nüfusun gelir ve yaşam koşullarına da mercek tuttu. Yoksulluk oranı, 2019 yılında Türkiye geneli için yüzde 21,3 iken 2023 yılında yüzde 21,7 oldu. Bu oran, yaşlı nüfus için 2019 yılında yüzde 14,2 iken 2023 yılında yüzde 21,7 olarak ölçüldü.

Yaşlı nüfusun yoksulluğu cinsiyete göre incelendiğinde ise; erkeklerde yoksulluk oranı 2019 yılında yüzde 12,1 iken 2023 yılında yüzde 20,7, Kadınlarda, 2019 da yüzde 15,9 iken 2023 yılında yüzde 22,4 oldu.

Geçimini sağlayamayan yaşlı nüfus çareyi çalışmakta buluyor. İşgücü istatistiklerine göre 2019 yılında yüzde 12 olan yaşlı nüfustaki çalışma oranı 2023 yılında yüzde 12,2'ye çıktı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023'te yüzde 20 ile Sinop olarak belirlendi. Bu ili yüzde 19,5 ile Kastamonu, yüzde 18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise yüzde 3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili yüzde 4 ile Hakkari ve 4,2 ile Şanlıurfa izledi.

Öte yandan, Birleşmiş Milletler dünya nüfusu verilerine göre, Türkiye 184 ülke arasında en yaşlı 67. ülke oldu.