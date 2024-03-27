Nusr-Et'e düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı! İstanbul'da Mahzen-22 operasyonu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirenlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, düzenlenen Mahzen-22 operasyonunda organize suç örgütü üyesi 5 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Nusr-Et'e düzenlenen saldırıyla ilgili 5 kişi yakalandı! İstanbul'da Mahzen-22 operasyonu
Editör: Yasin Kerim Aşan

İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki "Nusr-Et" isimli iş yerine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da, elebaşılığını yurt dışında firarda bulunan Barış Boyun ve Volkan Reçber'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik "Mahzen-22" operasyonunun düzenlendiğini belirtti.

Bakan Ali Yerlikaya, açıklamasında, operasyon kapsamında Boyun ve Reçber'in talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş'taki "Nusr-Et" isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemini gerçekleştiren 5 şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Ali Yerlikaya ayrıca, operasyonda 4 ruhsatsız tabancaya, çok sayıda fişek, çelik yelek ve kar maskesine el konulduğunu kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Organize suç örgütlerine karşı operasyonlarımız şafak sökerken de gün batarken de kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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