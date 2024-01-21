Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Bölgede İsrail ordusu sivil ayrımı gözetmeksizin büyük bir insanlık suçu işlerken hayatını kaybedenlerin sayısı da her geçen gün artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı son veriler ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.