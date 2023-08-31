Günay Afrika'da yangın! 58 kişi hayatını kaybetti
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangın sonucu 58 kişi hayatını kaybetti. 43 kişinin ise ağır şekilde yaralandığı bildiriliyor.
Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki bir binada çıkan yangın sonucu en az 58 kişi hayatını kaybetti, 43 kişi yaralandı.
GÜNEY AFRİKA'NIN EN BÜYÜK ŞEHRİ
Güney Afrika'nın en büyük şehri Johannesburg'daki bir binada çıkan yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Johannesburg Acil Durum Yönetimi Sözcüsü Robert Mulaudzi yaptığı açıklamada, yangın faciasında 58 kişinin hayatını kaybettiğini, 43 kişinin yaralandığını belirtti. Arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktaran Mulaudzi, ölü sayısının artabileceğini ifade etti. Mulaudzi binanın evsizlerin herhangi bir kira sözleşmesi olmadan yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunu kaydetti.
Yangın büyük ölçüde söndürülürken, binada 200 civarında kişinin yaşadığı belirtiliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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