Gurbetteki mücahitler İran'da buluştu! Direniş cephesinin önemi vurgulandı

8’inci Uluslararası Gurbetteki Mücahitler Konferansı, İran’ın Damğan kentinde toplandı. Konferansa dünyanın dört bir yanından katılımcı geldi.

Konferansta, İran İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamaney’in Lübnan Temsilcisi Seyyid İsa Tabatabai onur konuğu oldu. “Direniş Cephesinin İsa’sı” tanımlamasıyla takdir edilen Tabatabai’nin hayatını anlatan kitabın da tanıtımı yapıldı. Ayetullah Hamaney’in temsilcisi Seyyid İsa Tabatabai, duygularını Ulusal Kanal’a anlattı.

- Bu programda bu naçiz, Allah’ın hakir kulunu onurlandırdılar. Seksen yıllık ömrümde diğerleri için ifa ettiğim vazifeleri övmek ve onurlandırmak adına yapılan bu program artık benim için işi teslim etmek gibi diyebiliriz. İslam Devrimi zaferinde sonra Paris'ten İran’a bana yol açıldı. Daha önce yurt dışında görevliydim. Maddi ve manevi olanaklarla, Lübnan, Kuveyt ve Fars Körfezi bölgelerinde direniş ruhunu payidar kılmak için çalıştım.

Konferansta Lübnan Hizbullahı’nı temsil eden Nizar Seyid de direniş cephesinin önemine dikkat çekti.

- Direniş, yıllardır olduğu gibi Amerika, İsrail ve sömürgeci devletlerin hükümranlığından kurtulmak, bu bölgede selamet ve güven içinde yaşamak için daha fazla zafere ve birçok başarıya imza atacak bir güç oluşturmaktadır. Bugün direniş Lübnan ve Filistin'de İsrail düşmanına karşı büyük başarılar elde etti. Direniş bugün, tüm bölge halklarının kültürel ve entelektüel sömürgeciliğin pençesinden kurtulması için bir umut kaynağını temsil etmektedir.

Yemen Şura Konseyi Genel Sekreteri Ali Yahya Muhammad El-Qadı da İran’ın direniş cephesine büyük destek verdiğini ifade etti.