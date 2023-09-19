Çin Dışişleri Bakanı Rusya'da! Wang Yi 4 günlük ziyaret için Moskova'da

ABD tehditleri boşa düştü. Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti ve Çin, “ebedi dost ve müttefik” olarak tanımladıkları Rusya’ya üst düzey ziyaretler gerçekleştirdi.

KDHC lideri Kim Jong'un Moskova ziyaretini Çin takip etti. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 4 gün boyunca Moskova’da…

Dünya’nın yakından izlediği ziyarette ana başlıklar Ukrayna’daki son durum, NATO'nun genişlemesi, Asya-Pasifik bölgesinde ABD’nin yarattığı gerilim, tarım, ikili ve bölgesel güvenlik meseleleri… Bu kapsamda Çin dışişleri Bakanı’nın ilk teması Rus mevkidaşı ile oldu. Wang Yi, Sergey Lavrov ile görüştü.

“ÇİN VE RUSYA KÜRESEL İSTİKRARI SAĞLAYACAK”

Çin Dışişleri Bakanı, Çin ve Rusya'nın dünyanın önde gelen güçleri olduğunu vurguladı. Amaçlarının küresel stratejik istikrar olduğunu kaydetti.

- Çin, hegemonyayı ve blok çatışmasını sürdürmeye çalışan güçlere karşı Rus ortaklarıyla birlikte, daha önce olduğu gibi, çok taraflı ilkelerin korunması, çok kutuplu bir dünyanın oluşumu ve daha adil bir dünya düzeninin kurulmasına katkıda bulunmaya hazırdır.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da Çinli mevkidaşına onayladı. "Rusya ve Çin işbirliği dünya meselelerinde adaleti sağlamak için önemli" dedi.