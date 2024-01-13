Hakikati duyurmak için çalışan gazeteciler konferansta buluştu

İsrail ordusu Amerika Birleşik Devletleri’ni desteği ile Gazze’deki gerçekleri üstünü örtmeye çalışıyor.



Filistin halkının verdiği bağımsızlık mücadelesini dünyaya duyurmaya çalışan gazeteciler İsrail’in insanlık dışı saldırılarının hedefi oluyor.



Gazze’de görev yapan gazeteciler Ankara Filistin Dayanışma Platformu’nun düzenlediği konferansta bir araya geldi.



Konferans öncesinde Gazze’de görev yapan Anadolu Ajansı muhabirlerinin çektiği fotoğraflar sergilendi.



Konuşmalarda, 12 Ocak günü şehit olan Mehmetçik de anıldı. Hem Türkiye hem diğer bölge ülkeleri için emperyalizmin ortak düşman olduğu vurgusu öne çıktı.