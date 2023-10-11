Hamas Siyasi Büro Üyesi Aydınlık Gazetesi'ne Konuştu: "İsrail Saldıracaktı Biz Önce Vurduk"

23 yıl boyunca İsrail hapishanelerinde esir tutuldu… 2011’deki esir takasında serbest bırakıldı.



Aydınlık Gazetesi, HAMAS Siyasi Büro Üyesi Mahmud Merdavi’ye ulaştı. Aksa Tufanı operasyonunun perde arkasını anlatan Merdavi, “İsrail saldıracaktı, ilk yumruğu biz vurduk” ifadelerini kullandı.





“İsrail Saldıracaktı, İlk Yumruğu Biz Vurduk"

Direnişin aldığı istihbarata göre, İsrail zaten bir operasyon hazırlığı içerisindeydi. Önce direniş liderlerine suikastler düzenleyecek akabinde de Gazze ve farklı bölgelere operasyonlar yapılacaktı. Direniş olarak tüm bunlara karşılık olarak Aksa operasyonu başlatıldı.





Merdavi, Aksa Tufanı operasyonunun amacını da şu sözlerle anlattı:





- Burada nihai amaç, Filistin halkının özgürce yaşamasını, halkımızın insana yaraşır bir hayata kavuşmasını sağlamak. İnsanlarımızın yaşamak için en temel ihtiyaçlarına ulaşması engelleniyor. İşgalci İsrail, halkımızı yok sayıyor. Bunlar devam ettikçe bu operasyonlar ve direnişimiz devam edecek. Uluslararası hukukun güvencesi çerçevesinde bizim olan haklarımızı alana kadar da durmayacağız.

“İsrail’in Giderek Artan Zorbalığı Operasyonu Zorunlu Kıldı”

HAMAS Siyasi Büro Üyesi Mahmud Merdavi, Aksa Tufanı operasyonu zorunlu kılan gelişmeleri sıraladı:

- Bu operasyon, anlık bir karar ile yapılmadı. Yaklaşık iki senelik hazırlık söz konusu. Bu süreç içinde işgalci İsrail, Filistin halkına en kanlı günleri yaşattı. Batı Şeria'da, işgalin genişletilmesi için yeni yerleşkeler inşa edildi. Netanyahu yönetimi ile birlikte özellikle Mescid-i Aksa konusunda kışkırtıcı adımlar atıldı. Kudüs askeri bölge ilan edildi, Mescid-i Aksa defalarca Müslümanlara kapatıldı.Bütün bu saldırılara bir yanıt vermemiz gerekiyordu.



Merdavi, dünyanın Filistin’de yaşananlara bakışını da değerlendirdi. Uluslararası kamuoyunu İsrail’in işgalci tutumuna karşı somut tavır almaya çağırdı.





“İsrail Saldırı Hazırlığındaydı, Biz Önce Davrandık”

- Bize yönelik iyi tutumlar var. Fakat bütün bunun gerçek hale dönüşmesi için irade lazım. Bu tutumlar, fiilen somutlaşmalıdır. Çin ve Rusya, iyi bir tavır sergilediler. Böyle büyük ülkelerin, Filistin halkının yanında yer almasının anlamı farklı… Ancak onlardan daha somut adımlar bekliyoruz. İran ve Cezayir açık bir şekilde yanımızda. Türkiye ve Katar’ın tutumunu da iyi görüyoruz. Bazı ülkeler ise, perde arkasında saklanmış bir tavır sergiliyor. İşgalci İsrail’e karşı daha somut adımlar atılmasını bekliyoruz.





