Herzog'dan "İnsani Ara" Çağrısı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail'deki yabancı ülkelerin büyükelçileriyle bir araya geldiği toplantıda gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



İsrail saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 20 bine yakın kişinin öldürüldüğü Gazze'de halkla değil HAMAS ile savaştıklarını iddia eden Herzog, bölgeye insani yardımların artması için çaba harcadıklarını ileri sürdü.



Esir değişimi olasılığına da değinen Herzog, "Rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak amacıyla yeni bir 'insani duraklamaya' ve ilave insani yardıma hazır olduğu gerçeğini yineleyebilirim." ifadesini kullandı.



Herzog'un açıklamasından sonra mesaj yayınlayan HAMAS, "İsrail saldırıları altında rehine değişimi yapmayı reddediyoruz. Ancak saldırıları durdurmak için her türlü girişime açığız. "Siyonist saldırganlığa kesin olarak son verilmediği sürece müzakere olmayacak." diye belirtti.