Hindistan'da Müslümanlara şiddet! Okullar kullanılıyor

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde Hindu bir öğretmen, öğrencileri kullanarak Müslüman bir öğrenciye şiddet uyguladı.



Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletindeki özel bir okulda Hindu bir öğretmen, çarpım tablosunu yanlış ezberleyen Müslüman öğrencisini sınıf arkadaşlarını kullanarak şiddet uyguladı. Öğretmen, öğrencilerinden sırasıyla Müslüman çocuğa tokat atılmasını istedi.



"DAHA SERT VURUN!"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Müslüman çocuğun ayakta durduğu, öğretmenin ise öğrencileri sırayla çağırdığı görüldü. Öğretmenin öğrencilere:

- Neden çok hafif vuruyorsunuz? Ona sert vurun. Beline de vurun, yüzü kızarsın.

Akranları tarafından şiddete uğrayan ve gözyaşlarını tutamayan küçük çocuğun okuldan alındığı ve ailesinin şikâyette bulunmadığı aktarıldı. Öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı.



HİNDİSTAN'DA MÜSLÜMANLARA YÖNELİK AYRIMCILIK



Ülke gündemine düşen olay eleştiri oklarının hedefi oldu. Hindistan muhalefet lideri Rahul Gandhi, hükümeti dini hoşgörüsü olmamakla suçladı. Gandhi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada olay hakkında, “Masum çocukların zihinlerine ayrımcılık zehri ekmektir. Okul gibi kutsal bir mekanı nefret pazarına çevirmektir” dedi. İnsan hakları grupları ise, Başbakan Narendra Modi'nin 2014'te göreve başlamasından bu yana Hindistan'ın büyük Müslüman azınlığa yönelik nefret suçları işlediğini ve şiddetin arttığını ifade ediyor.



