Hizbullah İsrail'i Tam İsabetle Vurdu!

Lübnan Hizbullahı, İsrail'e ait askeri bir hedef ve aracı vurdu. Hizbullah'tan yapılan açıklamada hedeflerin tam isabetle vurulduğu belirtildi.

Hizbullah İsrail'i Tam İsabetle Vurdu!

Hizbullah, Lübnan’ın güneyindeki topraklardan İsrail’e yönelik düzenlenen saldırılar hakkında yazılı açıklama yaptı. Açıklamada Yarun beldesi karşısında yer alan Karantine Tepeleri’ndeki İsrail’e ait askeri bir aracın tam isabetle vurulduğu ifade edildi.

Ayrıca yine sınır üzerinde yer alan İsrail’in Ramim askeri noktasının güdümlü füze ile hedef alındığı kaydedildi. Hizbullah, açıklamada söz konusu saldırıların Gazze’deki Filistinlilerle dayanışma için gerçekleştirildiğini vurguladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# israil # filistin # hizbullah # lübnan
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