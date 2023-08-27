Hizbullah'tan askeri fuar! Yüzlerce ziyaretçi ağırladı

Lübnan'da Hizbullah Hareketi askeri fuar düzenledi.

Hizbullah'tan askeri fuar! Yüzlerce ziyaretçi ağırladı
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Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde düzenlediği fuarda, askeri zırhlı araçları, tankları, roket rampalarını ve insansız hava araçlarını tanıttı.

HİZBULLAH TARAFINDAN "BAALBEK CİHAD FUARI" DÜZENLENDİ

Hizbullah'tan askeri fuar! Yüzlerce ziyaretçi ağırladı - Resim : 1

El-Manar televizyon kanalının haberinde, fuarda sergilenen askeri ve zırhlı araçların geçen yıllarda İsrail'in yanı sıra 2017'de terör örgütleri DEAŞ ve Nusra Cephesine karşı girişilen savaşta elde edildiği belirtildi.

Hizbullah Siyasi Konsey Başkanı İbrahim Emin es-Seyyid fuar açılışında yaptığı konuşmada:

- Bu sergi, direnişin gücünü ve yetkinliğini göstermektedir.

 Bu türden fuar ve sergiler kurmaya devam edeceklerini belirten Seyyid, başarı ve zaferlerinin kaybolmasını istemediklerini vurguladı.

Hizbullah'tan askeri fuar! Yüzlerce ziyaretçi ağırladı - Resim : 2

Lübnan ordusu, Hizbullah ile birlikte 2017'de ülkenin Suriye sınırında DEAŞ terör örgütü ve Nusra Cephesi tarafından ele geçirilen bölgeleri geri almak için savaşmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# hizbullah # lübnan # deaş
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