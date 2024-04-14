Hollanda'da Burger King şubeleri önünde işgalci İsrail protesto edildi!

Hollanda'da gruplar Burger King şubeleri önünde toplanıp İsrail'i protesto etti. Hollanda'da tepki grupları farklı kentlerde yemek zinciri Burger King önünde toplandı. Eş zamanlı olarak benzer eylemde bulundular

Hollanda'da Burger King şubeleri önünde işgalci İsrail protesto edildi!
Editör: Metehan Gül
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Ellerinde Filistin bayrakları ve megafonlar taşıyan grup, Burger King'in başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda yer alan şubesi önünde toplandı. 

FİLİSTİNE DESTEK SLOGANLARI ATTILAR!

Filistin destekçileri "Çocukları öldürmeyi durdur", "Apartheid'i boykot et", "Soykırımı fonlama" ve "Sessizlik = Suç ortaklığı" yazılı dövizleri şubenin girişine bırakarak "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail boykot et, soykırımı boykot et" sloganları attı.

Şubenin girişine "Dur ve sadece çık. Uyarı! Bu kurum soykırımın suç ortağı" yazan çıkartmalar yapıştıran göstericiler, Burger King'in önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.
Hollanda'nın da bir an evvel İsrail'e desteğini kesmesi talebinde bulunan göstericiler, "Hollanda finanse ediyor, İsrail bombalıyor" sloganları attı.

Hollanda'da Burger King şubeleri önünde işgalci İsrail protesto edildi! - Resim : 1

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Kaynak: Anadolu Ajansı

# işgalci israil # filistin
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