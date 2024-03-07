Irak İslami Direnişi İsrail'e saldırdı!

Irak İslami Direnişi, İsrail'deki Rosh Pina Havaalanı’na saldırı düzenledi. Irak İslami Direnişi, İran yanlısı Şii silahlı grupların çatısı altında toplanmasıyla kurulmuştur.

rak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, İsrail'deki Rosh Pina Havaalanı’nda bulunan bir askeri kışlaya silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği duyuruldu.



Açıklamada, saldırının işgale direnme operasyonlarının ikinci aşamasının bir parçası olduğu aktarılarak, Gazze halkına destek ve Siyonistlerin savunmasız Filistinli sivillere yönelik katliamlarına yanıt olarak yapıldığı belirtildi.