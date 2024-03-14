Irak'ta kritik güvenlik zirvesi

Aralık ayında Ankara'da gerçekleşen güvenlik zirvesinin ikincisi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yapıldı.

Terörle mücadelede ortak bir anlayış geliştirilmesi ve bu doğrultuda atılabilecek somut adımlar masadaydı.

Bakanımız @HakanFidan, Bağdat’ta Iraklı mevkidaşı Fuat Hüseyin ile bir araya geldi.



Ziyaret vesilesiyle, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılan güvenlik toplantısına Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve İçişleri… pic.twitter.com/SUTxEJSGGo — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) March 14, 2024

Irak'ta terör örgütü PKK'nın bitirilmesi süreci devam ederken aynı zamanda Türkiye, Kalkınma Yolu Projesiyle Bağdat ile ilişkilerini daha ileri seviyeye taşımayı planlıyor. Bu projenin hayata geçirilmesiyle Irak'ın Basra Körfezinden doğrudan Türkiye'ye uzanan bir ticari yol oluşturulmuş olacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Nisan ayında Irak'ı ziyaret etmesi bekleniyor.