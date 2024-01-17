İran, Pakistan'da terör kampını vurdu

İran, Irak ve Suriye'deki terör ve casusluk hedeflerinin ardından bu kez Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki terör kampını vurdu.

İran, Pakistan'da terör kampını vurdu

İran, Pakistan'daki terör hedeflerini vurdu. Irak ve Suriye'deki terör ve casusluk hedeflerini vuran İran bu kez de Beluci militan grubu Ceyş el Adl'ın Pakistan'daki iki üssüne füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla operasyon düzenledi.

Vurulan nokta Pakistan'ın Belucistan eyaletinde teröristlerin en büyük kamplarından biri olarak açıklandı.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan ile Pakistan Geçici Başbakanı Anvarul Hak Kakar, salı günü İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda görüştü. Görüşmede iki ülkenin terörle mücadele konusunda işbirliğini artırması gerektiği vurgulandı.

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